Diyarbakır Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI



Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.



Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.