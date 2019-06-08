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Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Osman Gülen etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Osman Gülen etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

OSMAN GÜLEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi. 

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #lice #diyarbakır
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