Diyarbakır Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, bir PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



OSMAN GÜLEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.



IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI



Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.



Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.



BAKANLIKTAN PENÇE HAREKATI AÇIKLAMASI



MSB tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019 tarihinde başlayan ve planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda; harekâtın başlangıcından bu güne kadar toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekât kapsamında örgüt tarafından tuzaklanan 53 adet Mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; bölücü teröristlere ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir.



Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kg. patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



DİYARBAKIR'DA BİR PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, bir PKK'lı terörist yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Lice ilçesinde bir bölücü terör örgütü mensubunun, bölgede araçla dolaştığı yönünde duyum alındığı bildirildi.



Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Cumboğazı yolu üzerinde Akro Komu yol ayrımında, 4 Haziran'da yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildiği kaydedilen açıklamada, faaliyet esnasında aynı gün saat 17.00 sıralarında bahse konu şüpheli aracın emniyetli bir şekilde durdurulduğu, "Çektar Amed" kod isimli Ö.K. adlı teröristin silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandığı belirtildi.



Terörist Ö.K'nin soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.