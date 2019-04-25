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Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanlığı: Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un kanı yerde kalmadı. İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanlığı: Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda teröristler ile sıcak temas sağlandı. 

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un kanı yerde kalmadı.

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #lice #diyarbakır #ismail cesur
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