Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.