Diyarbakır'da duruşma çıkışı adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan Sait P. aracı ile otoparktan çıkarken karşılaştığı damadının yakınlarına silahla ateş açtı.



Olayda damadın kardeşi Seyithan Tezgel hayatını kaybetti, diğer kardeşi Emrah Tezgel ağır yaralandı.



Yaralanan Tezgel, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırıyı gerçekleştiren ve DSİ 9. Bölge Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Sait P, polise teslim oldu.



Saldırı anı görüntülendi



Öte yandan saldırı anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, Sait P'nin kullandığı aracın otoparktan çıkışının ardından yaşanan kargaşa sonrası bir kişinin vurularak yere düşmesi yer alıyor.