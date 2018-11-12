banner999
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
'Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını dinledik'
'Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını dinledik'
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Müzik derslerinde yeni dönem başladı

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da duruşma çıkışı adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan Sait P. aracı ile otoparktan çıkarken karşılaştığı damadının yakınlarına silahla ateş açtı.

Olayda damadın kardeşi Seyithan Tezgel hayatını kaybetti, diğer kardeşi Emrah Tezgel ağır yaralandı. 

Yaralanan Tezgel, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Saldırıyı gerçekleştiren ve DSİ 9. Bölge Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Sait P, polise teslim oldu. 

Saldırı anı görüntülendi

Öte yandan saldırı anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Sait P'nin kullandığı aracın otoparktan çıkışının ardından yaşanan kargaşa sonrası bir kişinin vurularak yere düşmesi yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #adliye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.