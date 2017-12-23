Güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalını teröristlere dar etti. Operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.
20 Aralık'ta Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy kırsalında narko-terör operasyonu başlatıldı. 2 gün süren operasyonda örgüte ait 9 sığınak, 14 doğal mağara kullanılmaz hale getirildi.
Arazi aramalarında toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yol kontölü sırasında 920 şahıs ve 266 aracın sorgulaması yapıldı. Silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan 2 PKK'lı sağ yakalandı, 8 şüpheli de gözaltına alındı.
Piyasa değeri 12 milyon 473 bin 400 lira olan 836 bin 46 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
ulusal.com.tr
Diyarbakır'ın 5 ilçesinde başlatılan ve 2 gün süren operasyon tamamlandı. PKK'ya ait 9 sığınak ve 14 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi
Güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalını teröristlere dar etti. Operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.
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