Diyarbakır'da bu yıl 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Toplam 381 narkoterör operasyonunda ele geçirilen kenevirlerin imha edildiği açıkladı.

Diyarbakır'da 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri imha edildi.



Diyarbakır Valiliği, 381 narkoterör operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonlarda toplam 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton esrar, 24 kilo esrar tohumu ele geçirildi.



Operasyonlarla terör örgütü PKK'ya sağlanan finans kaynakları kurutuldu. 250 ton esrarın yapılmasının önüne geçildi.



Valilik ele geçirilen hint kenevirlerinin yerinde imha edildiğini belirtti.



ulusal.com.tr