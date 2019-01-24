Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile dağlık alanda saklanacak yer bulamayan bölücü terör örgütü üyeleri ibadethaneleri sığınak olarak kullanmaya başladı. Diyarbakır Lice'de bir caminin altında PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Van'da ise düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Teröristler kendini gizlemek için bu kez bir camiyi seçti. Cami altına yapılan sığınak güvenlik güçlerince tespit edildi.



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan bir caminin altında PKK'ya ait sığınak bulundu.



Örgüte ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiği, girişi tahta ve halı ile gizlenmiş sığınak kullanılamaz hale getirildi.



Van'da ise PKK'ya yönelik il genelinde operasyon yapıldı. Güvenlik güçleri önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.



Bakınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgâhları ve üst aramalarında kurusıkı tabanca, fişek ve dijital malzemeler bulundu.





ulusal.com.tr