İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'den faiz kararı
Fed'den faiz kararı

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 41 oldu

Tehditlere, baskılara rağmen Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 41'e dayandı. 3 aile daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eyleme başladı.

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 41 oldu

Yine 2015, yine açılım süreci... Sözde barış sürecinde hendekler kazan PKK, niceleri gibi Musa ve Onur'u dağa götürdü. 

Muş'tan gelen İkram ve Mehmet Gürtürk, 17 yaşında kaçırılan Musa'yı yıllarca aradı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın merdivenlerinde oturan aileler alkışlarla karşıladılar Selma Han'ı.

Sesini en son 1 yıl önce duyduğu oğlu Onur için artık Selam ana da eylemde.

Çocukları kaçırılan ailerlerle birlikte PKK'ya karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizin yakınlarına bir yenisi daha eklendi. 

Şirin Sungur 2015 yılında bayram izni dönüşü Lice’den alıkonan oğlu Süleyman'ı geri istiyor. 

Ailelere destek ziyaretleri sürüyor. KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, aileleri ziyaret etti, eyleme destek verdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #hdp
Önceki Haber
İpotekli konut satışları arttı
Sonraki Haber
Son dakika haberleri... MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden ayrıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.