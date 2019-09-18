Tehditlere, baskılara rağmen Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan ailelerin sayısı 41'e dayandı. 3 aile daha HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eyleme başladı.

Yine 2015, yine açılım süreci... Sözde barış sürecinde hendekler kazan PKK, niceleri gibi Musa ve Onur'u dağa götürdü.



Muş'tan gelen İkram ve Mehmet Gürtürk, 17 yaşında kaçırılan Musa'yı yıllarca aradı.



HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın merdivenlerinde oturan aileler alkışlarla karşıladılar Selma Han'ı.



Sesini en son 1 yıl önce duyduğu oğlu Onur için artık Selam ana da eylemde.



Çocukları kaçırılan ailerlerle birlikte PKK'ya karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizin yakınlarına bir yenisi daha eklendi.



Şirin Sungur 2015 yılında bayram izni dönüşü Lice’den alıkonan oğlu Süleyman'ı geri istiyor.



Ailelere destek ziyaretleri sürüyor. KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, aileleri ziyaret etti, eyleme destek verdi.



ulusal.com.tr