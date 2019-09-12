Diyarbakır'da evlatlarını isteyen ailelere büyük destek

Diyarbakır annelerinin eyleminin 10’uncu gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde önemli ziyaretler vardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan aşiret ve kanaat önderleri anneleri ziyaret etti.

154 aşiret liderini temsilen 19 kişilik heyet Diyarbakır'a gitti. Aşiretler adına Kadim Aşiretler Federasyonu başkanı Rasim Aslan yaptı açıklamayı.



Elazığ Şavak aşiretinden Naim Doğan, çocukları dağa kaçırılan diğer aileleri cesur olmaya çağırdı.



Vatan Partisi Gaziantep Öncü Kadın heyetinin ziyaretinde ise anneler kucaklaştı.



Babalar da uzun uzun dertleşti merdivenlerde.



Bir öğretmen olarak geldiğini söyledi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın.



Yalçın, sayıları 25’e ulaşan ailelere kararlı duruşları için teşekkür etti.



Ailelerin çağrısı ile yüreklerini birleştiren sanatçılarda geliyor Diyarbakır’a. Bora Gencer o sayılı sanatçılardan biri oldu.



Kocaeli’den Gönüllü Teşekküller Platformu, ailelere birliği ve kardeşliği simgeleyen beyaz melhef armağan etti.

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