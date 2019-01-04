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Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Yenişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK yandaşı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK yandaşı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli, etek giyen 16-17 yaşlarında terör örgütü yandaşı bir grup, Şehitlik semtinde bulunan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.

Patlayıcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki beton bariyerler ile Et ve Süt Kurumunun önündeki kaldırıma isabet etti.

Atılan patlayıcıların etkisiyle seken taş parçası gözüne isabet eden bir kişi hafif yaralandı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan terör örgütü yandaşlarından 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
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