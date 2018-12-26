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Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 2 mahalle ve bağlı 5 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezralarında saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma uygulanacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #sokağa çıkma yasağı #operasyon #pkk
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