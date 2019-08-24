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Diyarbakır'da oturma eylemi yapan Hacire Akar, oğluna kavuştu

Diyarbakır'da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı için eylem yapan anne oğluna kavuştu. Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın emniyete gitmesiyle eylemine son verdi

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan Hacire Akar, oğluna kavuştu

Oğlu emniyete giden anne Hacire Akar, eylemine son verdi.

Hacire Akar, 4 gün önce oğlunun dağa götürüldüğü iddiasıyla Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eyleme başlamıştı.

Günler sonra oğlu Mehmet Akar'ın emniyette gitmesiyle anne sevince boğuldu.  Anne Akar, HDP önündeki eyleme son verdi. Akar, oğlu ile ifade işlemi için götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görüştü.

Evlenmek istemediği için kaçtığı söyleyen Mehmet Akar'ın nişanlısı da konuştu. Genç kız zorla değil, severek nişanlandıklarını söyledi. Üstelik son buluşmalarında nişanlısı Mehmet Akar da değişillikler olduğunu ifade etti. 

Ayrıca, HDP'liler anne ve yakınlarının 4 gündür HDP il binası önünde oturmasına sert tepki gösterdi. Annenin yakınları da HDP'lilere tepki gösterince gerginlik yaşandı.

Partililer, çekim yapan gazetecilerin de üzerine yürüdü. Olaylar polisin müdahalesiyle yatıştı.

Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Haluk Mıhalioğlu da HDP'ye tepki gösterdi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #diyarbakır
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