Diyarbakır'da PKK'lı teröristler 2017 yılında ağır kayıplar verdi. Diyarbakır'da yapılan 3 bin 677 operasyonda 96 terörist etkisiz hale getirildi. 44 bombalı araç da imha edildi.

44 bombalı araç bulundu, faciaya neden olmadan imha edildi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'da yine önemli başarılara imza attı.



Operasyonların ayrıntısını Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu paylaştı.



Kentte teröristlere yönelik tam 3 bin 677 operasyon yapıldı. 96 terörist etkisiz hale getirildi.



Saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan bombalı araçlar da tek tek bulundu. 44 bombalı araç, başarılı operasyonlar sayesinde imha edildi.



Yine PKK'lı teröristlerce kullanılan 280 sığınak, 90 mağara ve 21 avcı boy çukuru kullanılamaz hale getirildi. Örgüte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.







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