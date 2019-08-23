Diyarbakır'da oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen 70 yaşındaki Hacire Akar, HDP il binasının kapısına dayandı. "Oğlumu HDP'liler kandırdı" diyen anne, oturma eylemi başlattı. Acılı anne, 21 yaşındaki oğlunu geri istiyor.

Diyarbakır'da oğlunun dağa götürüldüğünü söyleyen 70 yaşındaki Hacire Akar, eylem başlattı.Anne Akar, iki gün önce kendisinden haber alınamayan oğlu Mehmet Akar için polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünen anne Akar, daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gitti, partililerle tartıştı.Oğlunun nişanlı olduğunu söyleyen anne, camını kırdığı parti binasının önünde oturma eylemine başladı.Anne Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda da bulundu. Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994 yılında terör örgütü PKK'lılarca kaçırıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü öğrenildi.Acılı anneye yakınları da destek veriyor.2014 yılında da yüze yakın aile Dağ Kapı Meydanı'nda kandırılarak dağa götürülen çocukları için eylem yapmıştı.. Bu sayede onlarca çocuk örgütten kaçıp ailelerine dönmüştü.