Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



