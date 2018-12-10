banner999
Meteoroloji'den 2 il için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den 2 il için yoğun kar uyarısı
​Üreticinin talebi çözümle buluştu 
​Üreticinin talebi çözümle buluştu 
Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yanıt
Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudi Arabistan'a yanıt
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 25 gözaltı

Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu: 25 gözaltı

Diyarbakır'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #hdp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.