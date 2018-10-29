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Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri sınırlarındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon yürütülüyor.

Halkın can ve mal güvenliği için Lice ilçesine bağlı Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Dibekköy, Budak, Dallıca, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kutlu, Kayacık, Serince, Kabakaya, Uçarı, Yalaza, Ortaç, Ziyaret, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Esenler, Dolunay ve Türeli köyleri ile Ahmetbey, Guçik, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Dablo, Alataş, Sınır, Pınar, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören Çanak, Sağlam, Hevselbey mezraları, Kocaköy ilçesine balı Arkbaşı, Tepecik ve Boyunlu köyleri ile Akdiken, Hacıreşit, Varlık, Işıklar ve Gökçe mezraları, Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe, Sarıerik, Ormankaya, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Dadaş, Kırmataş, Terdöken ve Gözebaşı köyleri ile Şahgeldi, Bayram, Nebiya, Yılgeçti, Teknebaşı, Ajikan ve Eldeğemez mezralarında saat 21.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #lice #Hazro #pkk
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