Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde bulunan Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıkan uzman onbaşıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Ağır yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlatılırken, saldırının terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde evinden çıkan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde bulunan Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıkan uzman onbaşıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.