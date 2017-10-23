Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde evinden çıkan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde bulunan Yaradanakul Caddesi'ndeki evinden çıkan uzman onbaşıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.







Ağır yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlatılırken, saldırının terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.