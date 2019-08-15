Tes-İş Sendikası'ndan Atalay'a destek
Tes-İş Sendikası'ndan Atalay'a destek
Hakkari'de üs bölgesine saldırı
Hakkari'de üs bölgesine saldırı
Tarım ÜFE temmuzda düştü
Tarım ÜFE temmuzda düştü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: Sıddık Labaç, Mehmet Boz ve Azad Boz hayatını kaybetti

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: Sıddık Labaç, Mehmet Boz ve Azad Boz hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Çaytepe mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 12 AAD 687 plakalı otomobil, önce aynı istikamette seyreden 21 AZ 322 otomobile ardından karşı yönden gelen Sıddık Labaç'ın kullandığı 35 AD 412 hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Sıddık Labaç ile Mehmet Boz olay yerinde, Azad Boz ise kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Kocaköy'deki hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.