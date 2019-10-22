Diyarbakır'daki evlat nöbeti 50 gündür sürüyor

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin 3 Eylül'de HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 50 gündür sürüyor. Diyarbakır anneleri, HDP'lilerin tehdit ve hakaretlerine rağmen kararlı direnişlerinden vazgeçmiyor.

Oturma eylemine 6 Eylül'de katılan annelerden Mevlüde Üçdağ, sonuna kadar direnmekte kararlı.

Oğlu Muhammed için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer ise, iki kızı ile tehdit edildiğini söyledi. Acılı anne korkmadığını, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlunu geri almakta kararlı olduğunu söyledi.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen anne İmmihan Nilifırka, oğlunu çok özlediğini söyledi.

5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katılan anne Hüsniye Kaya da mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı.

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