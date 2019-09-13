Diyarbakır'dan "anneler kazanacak" sesi yükseldi

Ailelerin çığlığı yanıtsız kalmıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’daydı. Bakan Soylu’ya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti.

Ailelerin "HDP kapatılsın" çağrıları soruldu Bakan Soylu’ya.

Ailelerin beklemediği ziyaretçileri de vardı bugün. Çok sayıda sanatçı Diyarbakır Kulp şehitlerini uğurladıktan sonra HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katıldı.

Yavuz Bingöl, PKK’nın elindeki çocuklara, gençlere seslendi.

Hülya Koçyiğit, ailelerin direnişinin yıllardır süren terörle mücadele yeni bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Gülben Ergen de elinde PKK’nın 15 yaşında kaçırdığı Songül Akkuş’un fotoğrafı ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünden birlik mesajı verdi.

Hasan Kaçan, ailelerin çığlığına kulak tıkayanlara tepki gösterdi, “Adres HDP değil” diyen meslektaşlarına seslendi.



HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN - KAMERA: EKREM DEMİR

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