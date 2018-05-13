PKK'nın 15 ton bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlediği Diyarbakır Dürümlü'de Anneler günü hüzünlü geçiyor. Saldırıda eşlerini, çocuklarını kaybeden annelerin tek istekleri çocuklarını en iyi şekilde büyütmek.

Kuçağında çocuğu, tepede Türk bayrağı...O, Diyarbakır Dürümlü'de PKK'lı teröristlerin 15 ton bomba yüklü kamyonu patlattığı katliamda eşi kaybeden bir anne..Gözü yaşlı geçirdiler anneler gününü...Bölücü terör örgütü, 7 çocuğunu yetim bıraktı. Aynur Yaman şimdi çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor.Çocukları anneler günün kutlasa da onun yüreği buruk. Özel günler onun için artık önemli değil.Acılı annenin tek istediği çocuklarını okutup büyütmek.Bölücü terör örgütü PKK'nın katliamında, oğullarından 6 çocuk babası Orhan, 3 çocuk babası Mustafa ve nişanlı olan oğlu Muhammed'i kaybeden Muhterem Yakar da Kürtçe konuştu. 9 torununa hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.