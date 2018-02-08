Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 60 köy ve mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 6 Şubat günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Düzenlenen operasyonda 3 sığınak ve 1 doğal mağara bulunup imha edilirken, bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği operasyonda 3 ton esrar maddesi ele geçirildiğini açıklarken, bir güvenlik korucusunun da kendi silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olduğunu bildirdi.



Diyarbakır'ın 4 ilçesine bağlı 60 köy ve mezrada 6 Şubat günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İlimiz Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 6 Şubat 2018 Salı günü saat 05.00’den itibaren duyurulan yasaklama kararı 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır."



3 SIĞINAK VE 1 DOĞAL MAĞARA İMHA EDİLDİ



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan diğer bir açıklamada ise sokağa çıkma yasağı ilan edilen Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 4 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu hakkında bilgiler verildi. Operasyonun 7 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 sığınak ve 1 doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, yerinde tahrip edilmiştir. Anılan sığınak, doğal mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen 1 tabanca, 1 tabanca bakım spreyi, 3 bin metre bakır kablo, bin 120 metre elektrik kablosu, diital malzemeler ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



3 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon kapsamında geçici olarak kurulan 12 Yol Kontrol ve Arama Noktalarında görevli personel tarafından bin 439 şahıs ve 422 aracın sorgulamalarının yapıldığını belirten valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Operasyon bölgesi içerisindeki 35 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 19 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, yakalanan 1 şahıs sevk edilmiş olduğu mahkemece tutuklanmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri sınırları içerisinde icra edilen temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 41 milyon 845 bin lira olan 3 ton esrar maddesi ele geçirilmiş olup, uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmıştır. 3 ton esrar maddesinin ele geçirilmesini müteakip, günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde 644 bin 62 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesine engel olunmuştur. Operasyon kapsamında Lice ilçesi Oyuklu Köyü Güvenlik Korucumuz Ömer Tumaç, 7 Şubat 2018 günü saat 04.20 sıralarında Lice ilçesi Yalaza Köyü mülki sınırları içerisinde Heydotaş Tepe bölgesi mevkiinde, kendine ait silahın kazaen ateş alması neticesinde yaralanmıştır. Yaralı olarak helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne tahliye edilen kahraman güvenlik korucumuz Ömer Tumaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Şubat 2018 günü saat 06.55’te şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."