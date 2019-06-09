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Diyarbakır Lice'de gri listedeki Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi

Diyarbakır Lice'de gri listedeki Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #lice #zinar akro #yusuf kayran
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