Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 tutuklama

Diyarbakır merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, aylarca süren takibin ardından organize suç ağı çökertildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini engellemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekipler, kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Diyarbakır, Adana, İzmir, Kayseri ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

22 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Aramalarda suçta kullanılan araçlar ve mühimmatlar da ele geçirildi. Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir tır ve dorsesi ile bir araca el konuldu. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 uzun namlulu silah, bir ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 185 fişek bulundu.

