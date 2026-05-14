Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürece dair detayları kamuoyu ile paylaştı. Emniyet ekiplerinin aylarca yürüttüğü titiz teknik takip sürecinin ardından Diyarbakır merkezli toplam 9 ilde eş zamanlı harekete geçildi.

GİZLİ SORUŞTURMACILAR ŞEBEKEYE SIZDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonun saha aşamasında "gizli soruşturmacıların" aktif rol aldığı bildirildi. Bu yöntemle sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan geniş ve kirli bir ağ tamamen deşifre edildi. Gençleri uyuşturucu batağına çeken şebekeye kapsamlı bir operasyonla "darbe indirildiğini" belirten Bakan Gürlek, toplam 405 şüpheliye karşı yasal işlemlerin başlatıldığını aktardı.

Açıklamasında operasyonda görev alan birimlere ve kurumlar arası koordinasyona dikkat çeken Gürlek, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve işbirliği anlayışıyla sürdüreceğiz."