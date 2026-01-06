Diyarbakır merkezli 'Sanal Kıskaç' operasyonu: Hesaplardaki rakam dudak uçuklattı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik 6 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "sıfır faizli kredi" vaadiyle sahte ilanlar verdikleri belirlendi.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE HESAPLARI BOŞALTTILAR

Yapılan incelemelerde şebekenin, vatandaşları bu ilanlar aracılığıyla hazırladıkları oltalama (phishing) sitelerine yönlendirdiği tespit edildi. Bu siteler üzerinden mağdurların kimlik ve şifre bilgilerini ele geçiren zanlılar, internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak hesaplardaki paraları kendi hesaplarına transfer etti. Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın bu yöntemle mağdur edildiği ortaya çıktı.

Ekipler, delillerin toplanmasının ardından "Sanal kıskaç" adı verilen operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

827 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından bir şüpheli hakkında ikmalen takip kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Operasyon kapsamında yapılan mali incelemelerde ise çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 827 milyon 473 bin lira olduğu saptandı.