Diyarbakır şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Ekmek parası için odun toplayacaklardı. Teröristler pusu kurmuşlardı. O saldırıda şehit olan vatandaşlar törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olan vatandaşlar için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

4 şehitlerimizin cenaze namazları kılındı. Helallik alındı. Türk bayraklarına sarılan tabutları omuzlarda Aygün ve Koçkar Mahalleleri’ne götürülerek, toprağa verildi.

İki şehidimiz de Batman'da son yolculuklarına uğurlandı. Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy da katıldı.

Törende şehit yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. PKK terörünü lanetledi. Ay yıldızlı al bayrağa sarılı tabutlar Örmegözü köyü ve İkiztepe Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Bir şehidimizde Muş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Çağlayan Cami'ndeki törene Vali İlker Gündüzöz katıldı.

Törenin ardından şehidin cenazesi, Yeşilce Mahallesi'ndeki kabristanda toprağa verildi.



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