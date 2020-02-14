Diyarbakır, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 14 Şubat 2020 Cuma okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik veriler ışığında kar yağışının yanı sıra bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesine karşı il genelinde eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don tehlikesine karşı il genelinde resmi ve özel okul ile yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ile hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Siirt

Siirt il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelinde resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma eğitime ara verildi.

Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma ara verildiği ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak

Şırnak il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bununla beraber olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.

Mardin

Mardin'in 7 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde 14 Şubat Cuma eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.