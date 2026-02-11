Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılacak kura çekimi 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kura ile 12 bin 165 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır için yapılacak kura çekiminin tarihi netleşti.

Buna göre TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Diyarbakır’daki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Proje kapsamında Diyarbakır genelinde toplam 12 bin 165 konut inşa edilecek. Kura çekimiyle birlikte hak sahipleri belirlenecek ve sürecin, planlanan takvim doğrultusunda ilerleyeceği bildirildi.

Yoğun başvuru yapılan proje kapsamında kura çekiminin vatandaşlar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

