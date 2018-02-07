"Diyarbakır'da kurulu toplam 33 sera var. Bunun sayısını artırarak ekonomik olarak gelir kapısı haline getireceğiz"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kentte kurulu toplam 33 sera bulunduğunu belirterek, "Bunun sayısını artırarak ekonomik olarak gelir kapısı haline getireceğiz." dedi.



Vali Güzeloğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Bismil ilçesini ziyaret etti.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, beraberindekilerle ilk olarak Bismil Bitkisel Palet Üretim ve Pazarlama Tesisi'ni gezdi.

Daha sonra buğday siloları ile ilgili incelemelerde bulunan Güzeloğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Bir serayı gezerek, çalışanlarla görüşen Güzeloğlu, serada topraksız tarım uygulandığını söyledi.

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın çok önemli bir tarım merkezi olduğuna işaret ederek, "Diyarbakır'da kurulu toplam 33 sera var. Bunun sayısını artırarak ekonomik olarak bir gelir kapısı haline getireceğiz. İklim avantajını da kullanarak serada ürün çeşidini çoğaltacağız." diye konuştu.

Bu seralarda yılda ortalama bir dekarda 30 ton domates, yaklaşık 25 ton da salatalık üretildiğini belirten Güzeloğlu, bu kapsamda yoğun bir çalışma olduğunu vurguladı.

Güzeloğlu, Diyarbakır'a desteğin süreceğine dikkati çekerek, kenti 2023'te tarımsal üretim merkezi haline getirmek istediklerinin altını çizdi.

Mevcut üretim kapasitesini artırmak için çiftçinin, üreticinin yanında olduklarını dile getiren Güzeloğlu, "Tarım çok stratejik bir sektör. İnsanın yaşaması, neslinin devam etmesi için vazgeçilmez bir sektör. Diyarbakır da bir yeryüzü cenneti. Her şeye sahibiz. Verimli topraklara, iklime ve sulama kaynaklarına, en önemlisi de çalışan güzel insanlara." şeklinde konuştu.

Vali Güzeloğlu daha sonra Bismil Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.