Diyarbakır ve Manisa’da dev operasyon! 445 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İki ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda 445 şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonların tedarik zincirinin her halkasına ulaşana dek süreceği mesajını verdi.

Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen süreçte, saha araştırmaları ve analiz çalışmaları titizlikle yapıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Operasyona 355 Asayiş Timi, 44 Jandarma Motorlu Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam bin 522 jandarma personeli katıldı. Baskınlarda 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Yapılan aramalarda 302 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

"HEDEFİMİZ GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYENLER"

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun hedefinde özellikle gençleri tuzağa düşüren sokak satıcılarının olduğunu vurguladı. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün sabah jandarmamız tarafından Diyarbakır ve Manisa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediğimiz ‘Narkokapan Diyarbakır ve Manisa’ operasyonlarımızda 445 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlardaki hedefimiz özellikle gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi ve bu sabah düğmeye bastık. Diyarbakır ve Manisa’da düzenlenen operasyonlarımıza 355 Asayiş Timi, 44 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 14 Komando Timi, toplam bin 522 jandarma personeli ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda 302 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Diyarbakır ve Manisa Valiliklerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz."