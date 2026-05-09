Diyarbakır ve Mersin'de narkotik operasyonu: 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda başlatılan yasal süreç doğrultusunda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Diyarbakır ve Mersin illerinde yürütülen arama ve yakalama faaliyetlerinde uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçilmesi hedeflendi. Yapılan detaylı aramalarda toplam 216 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

DEV OPERASYONA YÜZLERCE PERSONEL VE KOMANDOLAR KATILDI

Sahadaki operasyonel faaliyetlere 79 asayiş timi ve 6 komando timi katılım sağladı. Toplam 467 jandarma personelinin görev aldığı baskınlarda, saklanmış maddelerin tespit edilmesi için 7 özel eğitimli narkotik arama köpeği de aktif olarak kullanıldı. Güvenlik güçleri, önceden tespit edilen noktalara girerek suç unsurlarına el koydu.

90 KİŞİLİK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen 90 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 87'si tutuklandı. Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin yasal işlemleri ise emniyet ve adliye birimlerinde devam ediyor.