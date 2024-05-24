Diyarbakır'da 5 PKK/KCK'lı yakalandı!

Diyarbakır'da Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 5 PKK/KCK'lı yakalandı!
Diyarbakır'da 5 PKK/KCK'lı yakalandı!
Editör: Uğur Çam

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yürüttükleri çalışmalar sonucunda ilçedeki 5 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, ruhsatsız av tüfeği, 643 kök Hint keneviri, 3 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# pkk # diyarbakır
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