İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 ton esrar yakalandığını açıkladı. Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamasını son 1 buçuk ayda 2 kere yaptıklarını kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın ilçesi Akyurt'ta gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, partisinin Akyurt ilçesindeki seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamasını son 1,5 ayda 2 kere gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Şimdi buraya gelmeden önce Diyarbakır Valimizle konuştum. 5 ton esrar yakalamışlar" ifadesini kullandı.
Terör örgütlerine büyük hezimet yaşattıklarını ifade eden Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin zorlu arazi ve mevsim şartlarında operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.
TRAFİK KAZALARINDA ÖLENLERİN SAYISINDA DÜŞÜŞ
Soylu, "Son 3,5 ayda trafikte ölenlerin sayısını yüzde 35 oranında düşürdük. Trafikte 1 yılda 7 bin 427 hayat kaybı yaşanıyor. Biraz işimize asıldık, biraz gayret gösterdik. Eğer bu oranla gidersek yılda 2 bin kişi daha az hayatını kaybetmiş olacak." diye konuştu.
Akyurt'a bekçi görevlendirileceği müjdesini de veren Süleyman Soylu, Ankara'ya 1550 bekçi alımı yapılacağını, bunun ardından bir alım daha planladıklarını söyledi.
Ankara'da evden hırsızlık olayının günde 30'a düştüğünü kaydeden Soylu, hırsızların da iflahını kestiklerini bildirdi.
ALYURT'A POLİS OKULU
Bakan Soylu, Akyurt'a polis okulu yapılması için gelecek hafta yeniden ihaleye çıkılacağını belirterek, "Polis Akademisine söz verdim, haziran ayında bitecek. İnşallah yeni eğiteceğimiz polisler Akyurt'a gelecek" dedi.
Teröristlere hayat hakkı tanıyanlara fırsat vermeyeceklerini ifade eden Soylu, bunun halkın desteğiyle olacağını vurguladı.