Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan yaptığı konuşmada Kürt sorununun çözümünün PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı silah bırakma ve örgütün feshi çağrısında olduğunu söyledi.

Diyarbakır’da DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Merkez Bağlar ilçesinde yapılan kutlamalara çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğin yapılacağı Nevruz Parkı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya helikopterle alanı denetledi.

Etkinliğe, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları katıldı.CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi yetkilileri de nevruz etkinliğinde yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KDP lideri Mesut Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Bafıl Talabani gibi isimlerden özel mesajlar okundu.

ÖCALAN'IN FOTOĞRAFLARI SAHNEYE YANSITILDI

DEM Parti’nin duyurusuna göre, Nevruz öncesinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebine izin verilmediği için etkinlikte mesajı yer almadı. Bunun yerine Öcalan’ın geçmişte yaptığı konuşmalardan mesaj dinletildi. Silah bırakma ve PKK’nın feshinin yer aldığı çağrı okundu. Öcalan'ın fotoğrafları sahneye yansıtıldı.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından konuşmacılar kürsüye çıktı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış vurguları yaptı. Öcalan’ın silah bırakma ve PKK’nnın feshi çağrısını hatırlattı.

"Barışın kapısını açacak kilit artık Kürt sorununda çözümdür, demokratik bir Türkiye'dir. Kürt sorununda çözümün rotası da ruhu da 27 Şubat'taki Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu asrın çağrısındadır. Türk Kürt ilişkilerinin tarihsel birikimi ve ortak aklı hepimize daha demokratik geleceğin yolunu gösterebilir. Çözümü dışarıda değil Türklerle Kürtlerin ortak geçmişinde ve geleceği birlikte inşa etme kararlığında arıyoruz."

DEM’li Bakırhan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına da tepki gösterdi. Kent uzlaşısının kriminalize edildiğini söyledi.