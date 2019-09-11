Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 24’e yükseldi.

Hareket her geçen gün büyüyor, kızı Songül Akkuş’u arayan anne Fatma Akkuş, kızı Hatun’a seslenen anne Nimet Çiçek, oğlu Mehmet Karaman’ı arayan baba Mehmet Karaman da artık nöbette.

7 çocuğu olan anne Fatma Akkuş’un biricik ikizlerinden biriydi Songül. Dağa götürüldüğünde sadece 15 yaşında bir çocuktu.

20 yıllık bir hasret Mehmet Karaman’ınki. İsim veriyor, oğlunu kimin kaçırdığını anlatıyor.

2015 yılından bu yana kapı kapı dolaşıp kızı Hatun’u geri vermelerini istiyor Nihan Çiçek.

Şehit anneleri geldi Trabzon’dan Diyarbakır’a. Sarıldılar, ağlaştılar. Sonra da bu pozu verdiler bölücü terör örgütüne.

Yönetmen İsmail Yeşilbağ, evlat nöbetindeki ailelerin sesini duymayan sanatçılara böyle tepki gösterdi.

HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

KAMERA: EKREM DEMİR

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