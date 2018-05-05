İmza hareketliliğin yaşandığı önemli merkezlerden biri de Diyarbakır oldu. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Diyarbakır'daki imza çalışmasını anlattı.

Nüfusu 1 buçuk milyonu aşan Diyarbakır, imza seferberliğinin önemli adreslerinden biri oldu.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek için Bağcılar merkezde imzalar kullandı.



Çalışmaları ve son durumu Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül anlattı.



Önceki yıllarda Diyarbakırspor Kulübü Asbaşkanlığı yapan ve aynı zamanda Diyarbakır eski emniyet müdürü Gaffar Okkan'ın yakın arkadaşı olan Gönül, halkın desteğinin yoğun olduğunu söyledi.



Diyarbakırlılar artık huzur istiyor.



Vatan Partililer, son güne kadar Diyarbakı'da çalışmaya devam edecek.



Haber-Kamera: Ekrem Demir​

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