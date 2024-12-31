Diyarbakır’da işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Diyarbakır’da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Hizmet-İş Sendikası, işçilerin haklarını savunmaya kararlı olduklarını belirterek, hukuki yollarla adalet arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır’da işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor
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Diyarbakır’da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve sendika üyeleri, işten çıkarılan işçilerle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının önünde kurdukları çadırda hak mücadelesini sürdürüyor.

”BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, eyleme katılan işçilere destek vererek, “Haklarınızı sonuna kadar savunmak için birlikte mücadele edeceğiz” dedi. Keskin, işçilerin haklı ve onurlu bir duruş sergilediklerini vurguladı ve “Bu süreçte yalnız olmadığınızı unutmayın. Biz her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Keskin, işçilerin haklarını savunmaya kararlı olduklarını belirterek, hukuki yollarla adalet arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti. Keskin, “Bu haksızlık tarihin tozlu sayfalarında bir utanç vesikası olarak yer alacak. Bugünler geçecek, hak ettiğiniz gibi emeğinizin karşılığını alacağınız günler mutlaka gelecek” dedi. Mücadelenin sadece işçiler için değil, gelecek nesiller için de büyük bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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