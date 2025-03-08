Diyarbakır'da kayıp alarmı! 24 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor

Bismil ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Yüksel için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ailesi, oğullarından haber alabilmek için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır'da kayıp alarmı! 24 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 1 Mart'ta kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Yüksel için arama çalışmaları devam ediyor. Genç adam, Batman’daki arkadaşıyla buluşmak üzere evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yüksel’in kaybolduğuna dair yapılan ihbar üzerine başlatılan arama çalışmaları, ilçedeki güvenlik güçlerinin yoğun çabalarıyla sürüyor.

Mehmet Yüksel’in kaybolmasının ardından baba Feyzullah Yüksel, yetkililerden oğlunun bir an önce bulunmasını istedi. AA muhabirine konuşan Feyzullah Yüksel, oğlunun Batman'daki asker arkadaşıyla buluşmak için evinden ayrıldığını belirtti. Ancak akşam saatlerinde oğlundan haber alamayınca kayıp başvurusu yaptı. Baba Yüksel, yaptığı araştırmalarda oğlunun Batman’ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında minibüsten indiğini ve oradan bir aracın onu aldığını öğrendiğini söyledi. Ancak o günden sonra hiçbir iz bulamadılar.

"ÖLÜ YA DA DİRİ OLARAK BULUNSUN"

Feyzullah Yüksel, "Rica ediyorum oğlumu ölü ya da diri olarak bulsunlar. Evlattır, ciğerdir dayanmak çok zor oluyor. Tükendim, bittim. Oğlumun telefonunun en son sinyal verdiği bölgede 2 gündür mükemmel bir arama var. Güvenlik güçlerinin çalışması oğlum bulunana kadar devam edecek. Lütfen oğlum bulunsun." diyerek duyduğu çaresizliği dile getirdi. Baba Yüksel, oğlunun en son sinyal verdiği bölgedeki arama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Oğlu Mehmet Yüksel’in kaybolduğu günden bu yana büyük bir endişe içinde olan anne Zeynep Yüksel de duygusal bir çağrı yaptı. Kürtçe yaptığı konuşmada, bir an önce oğluna kavuşmayı dilediğini belirten anne, umutlu bir şekilde yetkililerden oğlunun sağ salim bulunmasını bekliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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