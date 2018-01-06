Güvenlik güçleri Diyarbakır'da PKK'lılara yönelik operasyon düzenledi. Örgüte ait 2 sığınak ve 15 mağara kullanılmaz hale getirildi. Karadeniz'de de komandolar zorlu kış şartları altında terörle mücadeleye devam ediyor

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.



Diyarbakır'ın Lice kırsalında örgütün kış üslenmesi için kullanmaya çalıştığı bölgeler hedef aldı. Çağdaş, Yolçatı ve Dibekköy kırsalında 2 sığınak, gözetleme mevzisi ve 15 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi.



3 el yapımı patlayıcı düzeneği de faciaya neden olmadan imha edildi.



Toprağa gömülü çok sayıda silah ve yaşam malzemeleri ile 1 ton 827 kilogram esrar ele geçirildi.



Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas kırsalında teröristlerin kış üslenmesine yönelik operasyon yürütülüyor.



Komandolar, eksi 7 derecede karlı ve soğuk havada operasyon yaparak her yerde terörist arıyor.



Ordu'da komandolar, Giresun-Sivas sınır bölgesinde kuş uçurtmuyor. Teröristlerin sığınaklarının yok edilmesiyle yeni barınak yapamayan PKK'lılar, iyice köşeye sıkıştı.



Teröristlerin kışı boş yayla evlerinde geçirme planına karşı komandolar arama-tarama faaliyetini sürdürüyor. Zırhlı araçlardan da yayla evleri termal kameralarla kontrol altında tutuluyor.



ulusal.com.tr