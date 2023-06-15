Diyarbakır'da silahlı kavga: 7 kişi hayatını kaybetti! Kavganın sebebi ortaya çıktı...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Bismil'in Serçeler köyünde iki aile fertlerinin arasında çıkan kavgada silahlar konuştu!

Köyü ayağa kaldıran kavgada 7 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İki aile arasında yaşanan ve 7 kişinin öldüğü silahlı kavganın sebebinin ise arazi anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.