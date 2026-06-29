Diyarbakır'da suç örgütüne dev operasyon! 15 kişi tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, elebaşılığını A.E.'nin yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır'da suç örgütüne dev operasyon! 15 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Diyarbakır genelinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir takip süreci başlattı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla teknik ve fiziki takibe alınan yapının, A.E. isimli şahıs tarafından yönetilen çıkar amaçlı silahlı bir suç örgütü olduğu belirlendi.

ÖRGÜTÜN KARANLIK SİCİLİ ORTAYA ÇIKTI: 16 AYRI EYLEM

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, söz konusu silahlı şebekenin bugüne kadar gerçekleştirdiği 16 ayrı eylem tek tek deşifre edildi. Bu eylemlere bizzat karıştığı ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 40 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Belirlenen çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 40 şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen arama faaliyetleri sırasında 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk ve 11 adet sentetik ecza bulundu. Narkotik maddelerin yanı sıra aramalarda 3 adet tabanca ve bu silahlara ait 5 adet şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

40 KİŞİDEN 15'İNE TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı. Hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şahısların mahkeme süreci sonuçlandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, şahıslardan 24'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şahsın hukuki işlemlerinin ikmalen takip edildiği kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alımı yapacakResmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alımı yapacakResmi Gazete
Yola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYola çıkacak sürücüler dikkat! KGM duyurdu: İşte adım adım kapalı yollar ve alternatif güzergahlarYurt
diyarbakır suç örgütü operasyon
Günün Manşetleri
Diyarbakır'da suç örgütüne dev operasyon!
İçişleri Bakanlığı duyurdu!
Samsun'da İHA düştü!
İzmit’e damga vuran dönüşüm
''Dünyada Güvenlik ve NATO Konferansı'' sona erdi
Ethem Sancak toplumlara ışık olacak zirveyi böyle değerlendirdi
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu'dan 'NATO' analizi!
Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
Prof. Liu Xu'dan küresel güvenliğe dair çarpıcı analiz
ABD Komünist Parti üyesinden yeri yerinden oynatacak açıklama!
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 29 Haziran Pazartesi Gazete manşetleri 29 Haziran Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Yola çıkacak sürücüler dikkat! Yola çıkacak sürücüler dikkat!
2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 2 milyon 200 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Cenaze başında akılalmaz kavga Cenaze başında akılalmaz kavga