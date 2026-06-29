Diyarbakır'da suç örgütüne dev operasyon! 15 kişi tutuklandı

Diyarbakır genelinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir takip süreci başlattı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamalarıyla teknik ve fiziki takibe alınan yapının, A.E. isimli şahıs tarafından yönetilen çıkar amaçlı silahlı bir suç örgütü olduğu belirlendi.

ÖRGÜTÜN KARANLIK SİCİLİ ORTAYA ÇIKTI: 16 AYRI EYLEM

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, söz konusu silahlı şebekenin bugüne kadar gerçekleştirdiği 16 ayrı eylem tek tek deşifre edildi. Bu eylemlere bizzat karıştığı ve örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 40 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı. Belirlenen çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 40 şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen arama faaliyetleri sırasında 21,4 kilogram esrar, 350,5 gram skunk ve 11 adet sentetik ecza bulundu. Narkotik maddelerin yanı sıra aramalarda 3 adet tabanca ve bu silahlara ait 5 adet şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

40 KİŞİDEN 15'İNE TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı. Hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şahısların mahkeme süreci sonuçlandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, şahıslardan 24'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şahsın hukuki işlemlerinin ikmalen takip edildiği kaydedildi.