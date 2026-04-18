Diyarbakır’da yıldırım faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Çiçeközü Mahallesi'nde oyun oynadıktan sonra sağanak yağışa yakalanan ve korunmak amacıyla bir ağacın altına sığınan Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ile Mehmet Yıldırım'a (15) yıldırım çarptı.

Olayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan kuzenlerden Kasım ve Serkan Yıldırım, hastanedeki kontrollere göre yaşamını yitirdi.

AĞIR YARALI KUZENİN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan üçüncü kuzen Mehmet Yıldırım'ın tedavisi ise sürüyor. Ergani Devlet Hastanesine getirilen ve durumu ciddiyetini koruyan Mehmet Yıldırım, buradaki ilk işlemlerinin ardından Gazi Yaşargil Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralı genci hayatta tutmak için başlattığı tıbbi müdahaleler devam ediyor.

Olayın yaşandığı anlarda bölgede bulunan görgü tanığı Zülfikar Kınık, sabah saatlerinde hayvanlarına yem verirken peş peşe 2-3 kere şimşek çaktığını belirtti. Yaşanan süreci aktaran Kınık, "Sonra baktım okulun yanında ses geliyor. Çocuğumu gönderdim. Çocuklar, 'baba üç kişi, yerdeler' dedi. Herhalde okulu temizlemeye gelmişlerdi. Amca oğulları. Başka köyden bizim köye temizlemeye geliyorlar. Gittiğimde köylüler Ergani Devlet Hastanesine götürmüştü" dedi. Görgü tanığının ifadelerine göre, amca çocuğu olan üç kuzen Çiçeközü Mahallesi'ndeki okulu temizlemek amacıyla başka bir köyden bölgeye gelmişti.

Acı haberi alan Yıldırım ailesinin fertleri, durum üzerine sinir krizi geçirdi. Yıldırım düşmesi sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Kasım ve Serkan Yıldırım'ın cenazeleri, hastanedeki resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma ve hastanedeki bekleyiş sürüyor.