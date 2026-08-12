Diyarbakır'da Yunus timlerinden dev bilanço! 717 aranan şahıs yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 130 personellik motosikletli Yunus timleri, 2026 yılının ilk 7 ayında kent genelindeki huzur ve güvenlik uygulamalarında büyük bir başarıya imza attı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Diyarbakır'da Yunus timlerinden dev bilanço! 717 aranan şahıs yakalandı
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Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen saha taramaları ve operasyonel faaliyetlerde, çeşitli suçlardan aranan 717 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.

Yapılan aramalarda 301 ruhsatsız tabanca, 86 kurusıkı tabanca ve 142 ruhsatsız tüfek olmak üzere toplam 529 silah ele geçirildi. Ayrıca zehir tacirlerine darbe vuran ekipler, 4 bin 860 uyuşturucu hap ile 10 kilogram uyuşturucu maddeyi muhafaza altına aldı.

İleri seviye sürüş eğitimi alan motorize ekipler, kentin dar sokakları ve yoğun trafiğinde olaylara ortalama 4 dakika gibi kısa bir sürede müdahale ediyor. Ekipler asayiş görevlerinin yanı sıra, merkezi sınav günlerinde kimliğini unutan ya da okulunu karıştıran öğrencileri de sınav merkezlerine yetiştirerek destek veriyor.

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