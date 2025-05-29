Diyarbakır'da zehir tarlası! 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Türkiye'nin uyuşturucuya karşı kararlılıkla sürdürdüğü mücadele kapsamında Diyarbakır’da tarihi bir operasyona imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice ve Hani ilçelerinde büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonun Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları iş birliğinde yürütüldüğünü belirtti.

645 PERSONEL VE 61 TİMLE KUŞ UÇURTULMADI

Operasyonun büyüklüğü dikkat çekerken, bölgedeki çalışmaların 645 personel ve 61 operasyonel tim tarafından yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ayrıca İHA’lar (İnsansız Hava Araçları) ve uzaktan algılama sistemleri de operasyona teknik destek verdi. Yerlikaya, operasyonun başarısında bu teknolojilerin büyük rol oynadığını vurguladı.

70 TON ESRARLIK KENEVİR VE SKUNK BULUNDU

Operasyon kapsamında 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Bu miktarın, uzmanlara göre yaklaşık 70 ton toz esrar üretimine denk geldiği belirtiliyor. Tespit edilen yasa dışı ekim alanları anında imha edilirken, güvenlik güçleri tarafından 7 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu, bu suça cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.