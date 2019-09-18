Diyarbakır’da evlatlarını geri almak için HDP binası önünde nöbet tutan annelere Türkiye’nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Vatan Partisi örgütleri bugün yaptıkları basın açıklamaları ve imza kampanyalarıyla Diyarbakırlı anaların yanlarında olduklarını duyurdu.

Diyarbakır'daki ailelerin evlat nöbetine en anlamlı desteklerden biri İstanbul Kadıköy'den verildi. Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığının düzenlediği destek kampanyasına katılan vatandaşların mesajları dikkat çekiciydi. Diyarbakırlı bir anne de destek için imza verenler arasındaydı.



HDP binası önünde evlatlarını geri almak için nöbet tutan annelerin direnişine Türkiye’nin çeşitli illerinden destek her geçen gün artıyor.



İzmir, Vatan Partisi Öncü Kadın Aliağa İlçe Başkanı Mukaddes Şahin, direnişlerinin 15. Gününde annelerin yanlarında olduklarını ifade ederek imza kampanyası başlattıklarını açıkladı.



İzmir, Menemen İlçe Başkanı Baittin Erbey, Vatan Partisi olarak diğer partileri de Diyarbakır’daki annelere destek vermeye davet etti.



Diyarbakırlı Analara bir destek de Mersin’den geldi. Vatan Partisi Mersin İl Başkanı Lerzan Özgenç, Türkiye İttifakı’nın Diyarbakır’daki annelerin direnişiyle kurulduğunu ve buranın en doğru adres olduğunu ifade etti.



Türkiye’nin dört bir yanında açılan imza masalarına yurttaşlar destek vermeye devam ediyor.



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