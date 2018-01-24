Türkiye düşmanlarının hedefi, Diyarbakırlının sevgilisiydi. Ali Gaffar Okkan'dan bahsediyoruz. 17 yıl önce bugün, 2001 yılında suikaste uğramış ve yaşamını yitirmişti. Şehit Emniyet Müdürü, görev yaptığı Diyarbakır ve memleketi Sakarya'da anıldı.

Diyarbakırlıların babasıydı. Halkın hep içindeydi. Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 17 yıl önce katledildi.



15 yaşındayken polis kolojine girdi. Ardından polis akademisine devam etti. İlk görev yeri İzmir’di. Yıllar içinde çeşitli kademelerde ve çeşitli illerde görev yaptı. 1997 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.



Okkan, bölgede PKK ve Hizbullah'a büyük darbe indirmişti. 24 Ocak 2001 günü makam aracıyla seyir hâlinde iken, pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde 5 polisle birlite şehit olmuştu.



Aradan geçen yıllar onu unutturmaya yetmedi. Diyarbakırlılar, Okan ve arkadaşlarını şehit olduğu noktada andı.



Dualar edildi, karanfiller bırakıldı.



Anma törenine katılan Şehit Aileleri Derneği üyeleri de Okkan ve şehit polisler için 6 güvercin uçurdu.



Bir tören de memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapıldı.



Okkan mezarı başında anıldı, başarıları bir kez daha hatırlatıldı.







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