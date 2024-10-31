Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret

MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Devlet Bahçeli'nin Arslan ve Akyol'u kabulüyle ilgili MHP'nin sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti.

Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Resim : 1

Miktat Arslan ve Bedirhan Akyol'un Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili MHP'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Resim : 2

Ziyarette, Devlet Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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