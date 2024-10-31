Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol'dan, Devlet Bahçeli'ye ziyaret
MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Devlet Bahçeli'nin Arslan ve Akyol'u kabulüyle ilgili MHP'nin sosyal medya hesabından açıklama geldi.
Yayınlanma:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol'u kabul etti.
Miktat Arslan ve Bedirhan Akyol'un Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili MHP'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Ziyarette, Devlet Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi.
Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler. pic.twitter.com/nFmhrbv3Vk— MHP (@MHP_Bilgi) October 31, 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı